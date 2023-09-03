Камера GoPro Hero 12 получила дату выхода

Компания GoPro объявила, что экшен-камера GoPro 12 будет официально представлена 6 сентября этого года. По предварительным данным, новинку оснастят 27-Мп сенсором оптического формата 1/1.9 дюйма, поддержкой записи видео 5.3К при 60 к/с длительностью 70 минут, 5.3K и 30 к/с до 90 минут, 1080P и 30 к/с до 2.5 часов, системой стабилизации HyperSmooth 6.0, батареей ёмкостью 1720 мАч, защитой от воды с погружением до 10 метров и корпусом массой 154 грамма. По данным источника, в новинке будет решена проблема с перегревом, которая наблюдается в GoPro 11 при длительной записи в самом высоком разрешении. Ориентировочная цена GoPro 12 составляет 490 долларов.