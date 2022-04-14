Представлена камера GoPro Hero10 Black Bones

Компания GoPro представила камеру Hero10 Black Bones, которая предназначена для использования с FPV-дроном. По сути, перед нами Hero10 Black, но без дисплея, батареи, динамики и защиты от воды. В результате, массу удалось снизить до 54 граммов против 158 граммов у оригинала. При этом, цена осталось той же – 500 долларов.

Напомним, что выпущенная прошлой осенью GoPro Hero 10 Black характеризуется датчиком изображения разрешением 23,6 Мп, чипом GP2, системой стабилизации HyperSmooth 4.0, функцией записи видео в разрешении 5,3K при 60 кадрах в секунду, 4K при 120 кадрах в секунду и 2,7K при 240 кадрах в секунду, функцией выравнивания горизонта, съемной батареей ёмкостью 1720 мАч, возможностью вести прямую трансляцию в разрешении Full HD со стабилизацией, режимом веб-камеры в 1080p, поддержкой RAW, тремя микрофонами с улучшенным подавлением шума ветра, защитой от воды на глубине до 10 м, поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, приёмником GPS и симметричным портом USB Type-C.

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