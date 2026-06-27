Фотокамеру Leica SL3-P оценили в 6690 долларов

Компания Leica пополнила ассортимент полнокадровых беззеркальных камер моделью SL3-P, которая получила 44-Мп сенсор с задней подсветкой. Новинка характеризуется динамическим диапазоном 14 ступеней, серийной съемкой 40 к/c с электронным затвором, автофокусировкой и отслеживанием объекта, гибридной системой фокусировки с 819 точками, записью видео Open Gate в разрешении 8.1K с 24 к/c , 5,9K с 60 к/с и 4K с 120 к/c, цельнометаллическим корпусом из смеси магния и алюминия, 5,7-Мп видоискателем, 1,28-дюймовым монохромным дисплеем сверху, 3,2-дюймовым ЖК-экраном с антибликовым покрытием и наклоном вверх и вниз, упрощённым пользовательским интерфейсом, а также слотами для карт памяти CFexpress Type B или SD до UHS-II. Цена камеры составляет 6690 долларов.

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