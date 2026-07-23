Представлена смарт-камера Xiaomi Smart Solar Camera 4 Pro

Компания Xiaomi пополнила ассортимент уличных умных камер моделью Smart Solar Camera 4 Pro 4G Dual-Camera Edition, главной особенностью которой стала солнечная панель. Панели мощностью 7,6 Вт и аккумулятора ёмкостью 9900 мАч хватит на неделю работы без подзарядки. Новинка также характеризуется двумя SIM-картами и модулем 4G, двумя 5-Мп камерами с записью видео в разрешении 3K и оптикой с диафрагмой f/1.6, системой ночного видения с белой и инфракрасной подсветкой с автоматическим усилением освещения при обнаружении человека, поддержкой интеллектуальной записи, которая выражается в снижении частоты кадров до 0,5 к/с при отсутствии человека в кадре, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP66, двусторонней связью, слотом для карты памяти microSD и отправкой уведомлений через приложение Mi Home. Цена камеры на дебютном китайском рынке составила эквивалент 95 долларов.

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