Sony представила продвинутую камеру FX5

Камера уже сейчас поддерживает запись видео в разрешении 5K с частотой 60 кадров в секунду и 4K при 120 кадрах в секунду, а после выхода обновления прошивки появится возможность записи 5K 120 кадров в секунду и 4K 240 кадров в секунду. Главной особенностью FX5 стала поддержка съёмки Open Gate, при которой используется вся площадь сенсора с соотношением сторон 3:2. Такой режим позволяет задействовать все доступные пиксели матрицы и особенно удобен для последующего кадрирования под вертикальное видео без потери полезной области изображения. Кроме того, FX5 поддерживает внутреннюю запись 16-битного линейного RAW без необходимости использовать внешний рекордер. Это позволяет сразу сохранять полный поток данных с сенсора в формате 5K 60 кадров в секунду с соотношением сторон 3:2, а после обновления прошивки — и 5K 120 кадров в секунду.