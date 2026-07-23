Sony представила продвинутую камеру FX5

Sony представила новую компактную кинокамеру FX5, которая пополнила линейку Cinema Line. Примечательно, что модель могла бы стать прямым обновлением FX3, которую выпустили ещё в 2021 году, однако компания решила оставить FX3 в продаже, а новую камеру вывести на рынок по более высокой цене. При этом FX5 получила достаточно новых возможностей, чтобы заинтересовать как нынешних владельцев FX3, так и тех, кто только выбирает камеру. Новинка оснащена новым полнокадровым многослойным CMOS-сенсором Exmor RS разрешением 16,6 Мп, а также процессором BIONZ XR2 со встроенным блоком обработки задач искусственного интеллекта.

Камера уже сейчас поддерживает запись видео в разрешении 5K с частотой 60 кадров в секунду и 4K при 120 кадрах в секунду, а после выхода обновления прошивки появится возможность записи 5K 120 кадров в секунду и 4K 240 кадров в секунду. Главной особенностью FX5 стала поддержка съёмки Open Gate, при которой используется вся площадь сенсора с соотношением сторон 3:2. Такой режим позволяет задействовать все доступные пиксели матрицы и особенно удобен для последующего кадрирования под вертикальное видео без потери полезной области изображения. Кроме того, FX5 поддерживает внутреннюю запись 16-битного линейного RAW без необходимости использовать внешний рекордер. Это позволяет сразу сохранять полный поток данных с сенсора в формате 5K 60 кадров в секунду с соотношением сторон 3:2, а после обновления прошивки — и 5K 120 кадров в секунду.