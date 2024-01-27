Камера Hasselblad 907X оценена в 8200 долларов

Компания Hasselblad пополнила ассортимент среднеформатных цифровых камер моделью Hasselblad 907X, которая доступна для заказа по цене в 8200 долларов. Новинка характеризуется 100-Мп датчиком (43.8:32.9 мм) с обратной засветкой, внутренним твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, поддержкой съемки фото с 16 битным цветом, динамическим диапазоном в 15 ступеней, совместимостью с объективами XCD, HC/HCD и Xpan, системой автофокусировки с 294 точками определения фазы, диапазоном светочувствительности ISO от 64 до 25600, 3,2-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 2.36 Мп, адаптером беспроводной связи Wi-Fi, интерфейсом USB-C 3.1 Gen 2 и видоискателем на уровне пояса с наклоном вверх на угол от 40 до 90 градусов.

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