Камера Hasselblad X2D 100C получит на SSD на 1 ТБ

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о среднеформатной камере Hasselblad X2D 100C, официальный релиз которой запланирован на 7 сентября. Итак, устройству прочат 100-Мп датчик изображения, встроенной твердотельный накопитель вместимостью 1 ТБ, поддержку карт памяти CFexpress Type B, 5-осевую систему стабилизации с эффективностью в 7 ступеней экспозиции, динамический диапазон в 15 ступеней экспозиции, улучшенный фазовый автофокус с покрытием 97% кадра, верхний 1,08-дюймовый цветной экран с разрешением 158 400 пикселей, 3,6-дюймовый откидной сенсорный дисплей с разрешением 2,36 Мп и покрытием 100% поля зрения, поддержку Wi-Fi 802.11ax, разъем USB 3.1 Gen2 Type-C, батарею ёмкостью 3400 мАч, адаптер питания мощностью 30 Вт, размеры 148,5:106:74,5 мм и массу 895 г. Цена камеры составит 8000 евро.

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