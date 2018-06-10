Камера Leica C-Lux засветилась на фото

2018-06-10, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Leica C-Lux; [70]
В сети появились фотографии камеры Leica C-Lux, официальный дебют которой состоится в ближайшие дни. Судя по снимкам, аппарат получит объектив-трансфокатор Leica DC Vario-Elmar 1:3.3–6.4/8.8–132 ASPH. Такой же объектив используется в недавно выпущенной камере Panasonic Lumix DC-ZS200. Предполагается, что Leica C-Lux будет почти полной копией модели Panasonic. Она оснащается 1-дюймовым CMOS-датчиком с разрешением 20,1 Мп, системой стабилизации изображения, трехдюймовым дисплеем, электронным видоискателем, интерфейсами Wi-Fi, Bluetooth, HDMI и USB, микрофоном, громкоговорителем и слотом SD.


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