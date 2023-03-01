Камера Leica D-Lux 7 007 Edition оценена в $1995

Компания Leica представила новую версию фотокамеры D-Lux 7 под названием 007 Edition, которая посвящена всем известному агенту британских спецслужб. Помимо самой камеры, выполненной в стилистике фильмов про Джеймса Бонда, в комплект поставки вошла кожаная наплечная кобур и ремешок на запястье. Камера выйдет тиражом в 1962 экземпляра (в 1962 году вышел первый фильм про 007). Цена Leica D-Lux 7 007 Edition составляет 1995 долларов.

Новинка оснащается КМОП-матрицей Micro Four Thirds (17,3:13 мм) разрешением 17 Мп, диапазоном светочувствительности ISO 200–25600, объективом Leica DC Vario-Summilux 10.9-34 f/1.7-2.8 ASPH с 3,1-кратным оптическим трансфокатором и фокусным расстоянием 24–75 мм в 35-мм эквиваленте, записью видео в разрешении 3840:2160 пикселей (30p или 24p), слотом для карт памяти SD, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2 LE, 3-дюймовым сенсорным экраном, электронным видоискателем, а также разъемами Micro HDMI и Micro-USB.

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