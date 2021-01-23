Камера Leica M10-P Reporter оценена 678 тысяч рублей

Компания Leica представила компактную системную камеру Leica M10-P Reporter, которая выйдет ограниченным тиражом. Новинка характеризуется устойчивым к царапинам покрытием, отделкой из кевлара, цифровым видоискателем, КМОП-матрицей разрешением 24 Мп (формат 24:36 мм), бесшумным затвором, процессором обработки изображений Maestro-II, диапазоном светочувствительности ISO 100–50000, буферной памятью 2 ГБ, последовательной съёмкой со скоростью до 5 кадр/с, экраном с защитным стеклом Corning Gorilla, поддержкой Wi-Fi и специальным помощником фокусировки. Всего будет изготовлено 450 экземпляров. В России новинка будет доступна в количестве нескольких штук по цене в 678 300 рублей.