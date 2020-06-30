Камера Leica M10-R будет стоить 615 тысяч рублей

В сети появились новые подробности о полнокадровой фотокамере Leica M10-R, которая еще не была представлена официально. По словам источника, новинка будет стоить около 615 тысяч рублей и выйдет сразу двух версиях расцветки корпуса: черной и серебристой. Предполагается, что основой этого аппарата станет датчик изображения разрешением 40 Мп. Официальная презентация камеры ожидается 16 июля этого года.

В начале этого года немецкий производитель представил черно-белую цифровую дальномерную камеру Leica M10 Monochrom, которая оценена в 8300 долларов. Данный аппарат основан на 40-Мп датчике изображения, который был спроектирован с нуля специально для черно-белой фотографии.