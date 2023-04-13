Камера Leica M11 Monochrom готова к выходу

Японские источники сообщают, что уже в ближайшие дни будет представлена полнокадровая камера Leica M11 Monochrom. Утверждается, что её оснастят 256 ГБ встроенной флеш-памяти, высоким диапазоном светочувствительности ISO, черным хромированным корпусом без фирменной красной точки и самым широким динамическим диапазоном среди всех камер Leica (15 ступеней). Камера будет стоить примерно 9200 долларов.

Также к выходу готовится объектив Leica Summilux-M 50 F/1.4 ASP, который характеризуется 11-лепестковой диафрагмой (у предшественницы было 9 лепестков), минимальной дистанцией для фокусировки 45 см (против 70 см) и улучшенными оптическими характеристиками. Leica Summilux-M 50 F1.4 ASPH в черной расцветке обойдется в 4500 долларов, а в серебристой – 4800 долларов.

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