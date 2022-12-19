Камера Leica Q2 Dunhuang оценена в 7500 долларов

Компания Leica представила очередное лимитированное издание популярной полнокадровой беззеркальной камеры Leica Q2, которая выйдет эксклюзивно на китайском рынке. Новинка под названием Leica Q2 Dunhuang была создана в сотрудничестве с Научно-исследовательским институтом Дуньхуана. Отмечается, что дизайнеры вдохновлялись фресками с изображениями охоты в пещере гротов Могао 249. Всего было изготовлено 300 экземпляров. Рекомендованная цена составляет 7500 долларов.

Напомним, что Leica Q2 оснащается 47.3 Мп полнокадровой CMOS-матрицей, процессором Maestro II Image Processor, несъемным объективом Summilux 28mm f/1.7 ASPH. Lens, электронным OLED-видоискателем разрешением 3.68 Мп, 3-дюймовым Touchscreen LCD-экраном, диапазоном светочувствительности ISO 50-50000, диапазоном выдержек от 1/40000 до 60с, серийной съемкой до 20к/с, адаптерами беспроводной связи Bluetooth LE и Wi-Fi, габаритами 130:80:92 мм и массой 720 граммов.
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