Камера Leica SL2-S «Reporter» оценена в $5495

Компания Leica пополнила ассортимент полнокадровых камер моделью SL2-S «Reporter», которая выйдет тиражом в 1000 штук по цене в 5495 долларов. От стандартной Leica SL2-S новинка отличается повышенной прочностью благодаря использованию арамидного волокна. Что до технических характеристик камеры, то они остались без изменений.

Leica SL2-S характеризуется 24-Мп КМОП-матрицей с обратной засветкой, цельнометаллическим корпусом с защитой от пыли и влаги, съемкой со скоростью до 25 кадров в секунду в максимальном разрешении, возможностью записывать видео 4K 30к/с 4:2:2 10-бит на SD-карту без ограничения по времени записи, процессором Maestro III, буферной памятью объёмом 4 ГБ, бесконечной серийной съемкой до 9 кадров в секунду, новой матричной стабилизацией изображения, режимом Multishot для создания 96 Мп кадров, диапазоном светочувствительности ISO до 100 000 и совместимостью с оптикой системы Leica TL и объективами L-Mount.

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