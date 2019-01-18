Камера Nikon Coolpix B600 получила объектив с 60-кратным зумом

Компания Nikon пополнила ассортимент компактных камер моделью Coolpix B600, которая может похвастаться объективом с 60-кратным зумом. Новинка характеризуется 16-Мп датчиком изображения типа CMOS оптического формата 1/2,3 дюйма, стабилизированным объективом из 16 элементов в 11 группах с ЭФР 24–1440 мм и максимальной диафрагмой f/3,3 до f/5,6, контрастным автофокусом с функцией распознавания лиц и 99 точками фокусировки, светочувствительностью ISO 125-1600 и 3200 и 6400 в автоматическом режиме, возможностью снимать видео в разрешении Full HD при 30 к/с, трехдюймовым дисплеем, вспышкой, интерфейсами USB, HDMI, Wi-Fi IEEE 802.11b/g и Bluetooth 4.1, а также слотом для карт памяти SD, SDHC или SDXC. Размеры камеры равны 121,6:81,5:99,2 мм, а масса – 500 г.