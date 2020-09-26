Камера Nikon Z 6s получит два слота для карт памяти

В сети появились подробности о полнокадровых беззеркальных камерах Nikon Z 6s и Z 7s, которые могут выйти на рынок под названиями Nikon Z 6II и Z 7II. Итак, новинки получат датчики изображения, как у камер предыдущего поколения, те же размеры корпуса и видоискатель, улучшенную систему автофокуса, двойной процессор EXPEED для записи видео в 4К при 60 к/с, увеличенный функционал съемки видео, больше буферной памяти, обновлённый интерфейс, новый аккумулятор Nikon EN-EL15c, два слота для карт памяти CFexpress и SD с поддержкой XQD/CFX Type B и UHS-II), а также возможность зарядки через USB. По словам источника, Nikon Z 6s станет последней камерой японского производителя с 24 Мп сенсором. Дебют новинок ожидается уже в октябре.