Камера Nikon Z30 оценена в 710 долларов

Компания Nikon пополнила ассортимент беззеркальных камер моделью Z30, которая станет доступна для покупки в середине июля по цене в 710 долларов. Комплект с объективом NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 обойдется в 850 долларов, а с NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 – в 1200 долларов.

Производитель позиционирует новинку как устройство для создателей контента или видеоблогеров. Новинку оснастили КМОП-матрицей формата APS-C (23,5:15,7 мм) разрешением 21 Мп, мощным процессором Expeed 6, возможностью записи видео в разрешении 4K до 30 к/с и Full HD до 120 к/с, слотом для карты памяти SD/SDHC/SDXC, 3-дюймовым поворотным сенсорным экраном, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth, стереофоническим микрофоном, разъемом USB 3.2 Gen 1, интерфейсом HDMI, диапазоном выдержек от 1/4000 до 30 с, светочувствительностью ISO 100–51200, а также корпусом из магниевого сплава с габаритами 128:74:60 мм и массой 405 граммов.