Камера Nikon Z30 засветилась в сети

Тайваньский регулятор NCC сертифицировал выход недорогой беззеркальной камеры Nikon Z30, которая еще не был представлена официально. Благодаря NCC стало известно, что новинка будет идти в комплекте с объективом Nikkor DX 16-50mm F3.5-6.3 VR. Также сообщается о беспроводных модулях Wi-Fi (802.11 b/g/n/a/ac) и Bluetooth, байонетном креплении Z-mount, интерфейсе HDMI HC-E1, симметричном разъеме USB Type-C, аккумуляторе EN-EL15c, совместимости со стереомикрофоном ME-1, вспышкой Speedlight SB-5000 и кабелем дистанционного управления MC-DC2. Официальная презентация камеры ожидается грядущей осенью, а старт продаж – в ноябре этого года.