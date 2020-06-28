Камера Nikon Z5 получит сенсор разрешением 24 Мп

Сетевые источники поделились подробностями о полнокадровой беззеркальной камере Nikon Z5, которая еще не была представлена официально. Сообщается, что аппарат получит датчик изображения разрешением 24 Мп, матричную стабилизацию, корпус из магниевого сплава, электронный видоискатель разрешением 3,69 млн. пикселей, 100% покрытием кадра и увеличением 0,8х, системой автофокуса с 273 фазовыми точками, серийную съемку со скоростью 6 к/с, возможность записывать видео в разрешении 4K с кропом 1.7x, два слота для карт памяти SD UHS-II, новую батарею Nikon EN-EL15c, возможность заряжаться через разъем USB-C. Официальная презентация Nikon Z5 ожидается в следующем месяце.