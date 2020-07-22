Беззеркальная камера Nikon Z50 получила свежую прошивку v2.00 с поддержкой AF, которая распознает лица и глаза собак и кошек.

Новая прошивка также изменяет отслеживание объекта в Nikon Z50 в режимах AF-A, AF-C и автоматической области AF в режимах зоны AF. Камера теперь отслеживает объект, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска, и останавливается, когда вы убираете палец с кнопки. С новой прошивкой точка фокусировки возвращается в исходное положение перед отслеживанием объекта.

Nikon также выпустил прошивку v3.10 для своих полнокадровых беззеркальных камер Z7 и Z6, добавив поддержку новых телеконвертеров TC-1.4x и TC-2.0x с Z-креплением (новая прошивка Z50 также поддерживает эти телеконверторы). Стало возможно обновить объективы Nikon F-mount при подключении к камерам через адаптер крепления FTZ.