Камера Nikon Z6 III могут выпустить уже в этом году

Сетевые источники сообщают о том, что компания Nikon выпустит полнокадровую беззеркальную камеру Nikon Z6 Mark III уже в этом году. Официальная презентация может пройти в период с августа по октябрь. По словам источника, в данный момент японский производитель также разрабатывает модели Nikon Z8 и Nikon Z5 Mark II, выход которых ожидается в 2022 году.

Напомним, что первое поколение Nikon Z6 было выпущено в августе 2018 года, а второе поколение – в октябре 2020 года. Ранее стало известно о регистрации патента на камеру Nikon Z4. Если она увидит свет, то станет самой доступной полнокадровой камерой с креплением Z-mount.