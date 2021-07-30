Камера Nikon Z9 засветилась на Олимпиаде 2020

На Олимпийских играх в Токио засветилась очередная не представленная официально камера – речь идет о полнокадровой беззеркалке Nikon Z9, которую тестирует один из репортажных фотографов.

По предварительным данным, камера получит датчик разрешением 45 или 50 Мп, поддержку серийной съемки со скоростью 30 к/с, возможность сохранения фото в RAW с 16-битным представлением, запись видео в разрешении 8К при 30 к/с и 4К до 120 к/с, новый процессор EXPEED, электронный видоискатель без затемнения и с кадровой частотой 120 Гц, диапазон светочувствительность ISO от 64 до 25600, два слота для карт памяти формата XQD/CFX Type B, интерфейсы Gigabit Ethernet, USB-C и Wi-Fi, а также новую батарею Nikon EN-EL18x. Ориентировочная цена аппарата составляет 6000-7000 долларов.