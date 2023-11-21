Камера Nikon Z9H получит глобальный затвор

Сетевые источники сообщают, что топовая беззеркальная камера Nikon Z9H может получить глобальный затвор. Предполагается, что релиз камеры состоится уже в первом квартале следующего года. Остальные характеристики фотоаппарата пока не раскрываются. Ранее была анонсирована камера Sony A9 III, которая может похвастаться глобальным затвором.

Напомним, что выпущенная два года назад полнокадровая камера Nikon Z9 оснащается многослойным датчиком CMOS разрешением 45,7 Мп, чипом EXPEED 7, возможностью записывать видео на карту памяти в разрешении 8K UHD при 30 к/с, сенсорным 3,2-дюймовым экраном, продвинутым видоискателем Real-Live View, серийной съёмкой с частотой 120 к/с в разрешении 11 Мп и 30 к/с в 45 Мп, системой стабилизации, защитой от пыли и брызг, поддержкой карт памяти CFexpress Type, разъемами Gigabit Ethernet, USB 3.2 Gen 1 и HDMI, а также автономностью 740 снимков.