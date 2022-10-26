Камера OM-5 полностью рассекречена

Сетевые источники опубликовали изображения и подробные характеристики беззеркальной камеры OM-5, которая будет представлена в следующем месяце компанией OM Digital Solutions. Утверждается, что новинку оснастят 20.37-Мп сенсором Live MOS формата Micro 4/3, чипом TruePic IX, 121-точечной автофокусировкой с фазовой детекцией по всей площади, ЭВИ разрешением 2.36 Мп, 3-дюймовым наклонным ЖК-экраном с разрешением 1.04 Мп, возможностью записывать видео в разрешении 4K при 30к/с, габаритами 125,3:85,2:49,7 мм, массой 366 граммов, защитой от пыли и брызг (степень IP), вертикальным видео, серийной съемкой до 14 к/с и системой стабилизацией с эффективностью до 7,5 ступеней экспозиции. Ориентировочная цена камеры пока не раскрывается.

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