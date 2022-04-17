Камера OM System OM-1 стала лидером продаж в Японии

Японское издание Map Camera сообщает о том, что самой продаваемой камерой в марте в Японии стала модель OM System OM-1. Она опередила такие камеры, как Sony α7 IV, Panasonic LUMIX GH6, Nikon Z9, Canon EOS R6, EOS RP и EOS R5, а также Fujifilm X-E4, X-T4 и X-S10.

Напомним, что данная беззеркальная камера системы Micro Four Thirds характеризуется 20,4-МП CMOS-сенсором с многослойной компоновкой, серийной съёмкой до 120 к/с с электронным затвором, записью видео в разрешении 4K (UHD или DCI) при 60 к/с и Full HD при 240 к/с, записью видео на внешний накопитель в RAW с 12-битным представлением и субдискретизацией 4:4:4, пятиосевой системой стабилизации с эффективностью до 8 стопов экспозиции, системой автофокуса с 1053 точками крестового типа, OLED-видоискателем разрешением 5,76 млн пикселей и кадровой частотой 120 к/с, 3-дюймовым подвижным сенсорным экраном на 1,62 млн точек, двумя слотами для карт памяти SD UHS-II и защитой в соответствии со степенью IP53.