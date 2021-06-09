Камера Olympus Pen E-P7 оценена в 800 евро

Компания OM Digital Solutions пополнила ассортимент беззеркальных камер системы Micro Four Thirds моделью Olympus Pen E-P7, которая появится в продаже уже в середине этого месяца по цене в 800 евро. Новинка характеризуется 20-Мп датчиком Live MOS, процессором TruePic VIII, который можно встретить в E-PL10, пятиосевой системой стабилизации с эффективностью в 4,5 ступеней экспозиции, системой автофокуса со 121 точкой контрастной фокусировки, режимом приоритета лица и глаз, записью видео в разрешении 4К при 30 кадрах в секунду, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, портом USB (Micro-B), выдвижной вспышкой и откидным сенсорным экраном. Версия с китовым объективом M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ обойдется в 900 евро.

Комментарии и отзывы Olympus Pen E-P7
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