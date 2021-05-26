Камера Panasonic GH6 будет стоить $2500

Мы уже писали о том, что компания Panasonic представила беззеркальную фотокамеру GH5M2, которая появится в продаже уже в июне по цене в 1700 долларов. Однако главной новинкой этого года для японского производителя станет камера GH6, выход которой запланирован на ноябрь-декабрь по цене в 2500 долларов. Из короткого анонса было объявлено, что Panasonic Lumix GH6 получит датчик изображения и новый процессор, которые раньше не использовались в линейке GH, возможность снимать видео в 10-бит 4:2:2 DCI 4K / 60к/с без ограничений по таймингу, возможность записывать видео 10-бит 5.7K при 60к/с, а также снимать видео в 10-бит 4K при 120к/с со звуком. К сожалению, разрешение нового сенсора, как и дизайн камеры, пока не раскрываются.

Комментарии и отзывы Panasonic GH6
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