Камера Panasonic GH6 будет записывать 8K-видео

Сетевые источники поделились подробностями о беззеркальной камере системы M4/3 – Panasonic GH6, выход которой ожидается в этом году. Камере приписывают новый датчик изображения Sony IMX594CQR разрешением 41 Мп, возможность записывать видео в разрешении 8K, новую еще более продвинутую систему матричной стабилизации (IBIS) и улучшенный автофокус в сравнении с предшественником GH5, а также возможность записывать видео в RAW в 4K и 6K. Что до сенсора, то он поддерживает запись видео с кадровой частотой 120 к/с. Ранее возможность записывать видео в 8K получили полнокадровые беззеркальные камеры Canon EOS R5 и Sony A1. Также наличие данной функции прочат репортажной беззеркалке Canon EOS R1.