Камера Panasonic Lumix DMC-GH6 оценена в $2200

Компания Panasonic пополнила ассортимент беззеркальных камер системы Micro Four Thirds моделью Lumix DMC-GH6, которая появится в продаже в середине следующего месяца по цене в 2200 долларов. Новинка характеризуется 25,2 Мп датчиком CMOS, серийной съемкой 14 к/с в режиме AF-S, записью видео в разрешении 5,7K при 30p в формате Apple ProRes 422 HQ, записью 10-битного видео 4:2:2 до DCI 4K/60p, 10-битного видео 4:2:0 до 4K/120p и видео Full HD/240p, поддержкой V-Log/V-Gamut, динамическим диапазоном 13 ступеней, активной системой охлаждения, чипом Venus Engine, пятиосевой стабилизацией изображения с эффективностью в 7,5 ступеней экспозиции, 3-дюймовым экраном разрешением 1,84 млн точек, OLED-видоискателем на 3,68 млн точек, разъемом USB 3.2 Gen 2, слотами для карт памяти SD UHS-II и CFexpress, полноразмерным интерфейсом HDMI и батареей ёмкостью 2200 мАч.

Комментарии и отзывы Panasonic Lumix DMC-GH6
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