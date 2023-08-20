Камера Panasonic Lumix G9II получит фазовый автофокус

В сети появились подробности о беззеркальной камере Panasonic Lumix G9II, официальный релиз которой ожидается уже в следующем месяце. Итак, устройству приписывают наличие нового датчика изображения формата M4/3 с более высоким разрешением, чем у предшественника, фазовой автофокусировки, которая работает гораздо лучше, чем контрастная, а также более эффективной системы матричной стабилизации (IBIS).

Напомним, что в начале этого года была представлена полнокадровая беззеркальная камера Panasonic Lumix S5 II с гибридной системой автофокусировки (779 точек) и возможностью записывать видео в разрешении 6K при 30 кадрах в секунду.
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