Камера Panasonic S1H получила поддержку ProRes Raw

Компания Panasonic выпустила новую версию прошивки (2.1) для беззеркальной камеры Panasonic Lumix DC-S1H. Апдейт интересен тем, что добавляет возможность вывода видео в монтажном кодеке ProRes RAW (глубина цвета 12 бит) через HDMI на монитор-рекордер Atomos Ninja V. Выходное разрешение составит 5.9K с частотой кадров 29.97к/с со всей площади сенсора или 4K с частотой кадров 59,94к/с, но с кропом Super 35. Скачать прошивку можно с официального сайта Panasonic. Производитель уже опубликовал пример видео, на котором демонстрируется работа новой прошивки на Panasonic Lumix DC-S1H c монитором-рекордером Atomos Ninja V.