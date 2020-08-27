Камера Pentax K-1 Mark II Silver Edition оценена в $2100

Компания Ricoh Imaging представила флагманскую зеркальную камеру Pentax K-1 Mark II Silver Edition, которая отличается серебристой расцветкой. Также производитель выпускает объективов серии D FA* в соответствующем цвете. Сама камера выйдет в количестве одной тысячи экземпляров по рекомендованной цене в 2100 долларов. Что до объективов HD Pentax-D FA*70-200 mm f/2,8, 50 mm f/1,4 и 85 mm f/1,4, то они будут доступны по 600 штук. Каждая камера будет отличаться серийным номером в диапазоне от 0000001 до 0001000. Старт продаж камеры и объективов HD Pentax-D FA*Silver Edition намечен на следующий месяц. Объективы будут продаваться по цене от 1200 до 2100 долларов.