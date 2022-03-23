Камера Pentax K-3 Mark III Jet Black оценена в $2500

Компания Ricoh Imaging пополнила ассортимент зеркальных камер моделью Pentax K-3 Mark III Jet Black, которая отличается от стандартной версии полностью черным исполнением. Всего выпущено 232 экземпляра. Цена новинки составляет 2480 долларов. При этом в комплекте с камерой поставляется объектив D Pentax-DA 20-40mm F/2.8-4ED Limited DC WR Jet Black, также выполненный в черной расцветке.

Напомним, что камера характеризуется APS-С сенсором (23:15,5 мм) с обратной засветкой BSI и разрешением 25,7 Мп, светочувствительностью ISO до 1 600 000, диапазоном выдержек от 1/8000 до 30 с, стабилизацией Shake Reduction System, системой автофокусировки SAFOX13 со 101 точкой, 25 из которых крестообразные, функцией Pixel Shift для захвата четырех кадров со сдвигом пикселя, функцией записи видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду, серийной съемкой до 12 к/с, 3.2-дюймовым сенсорным дисплеем разрешением 1 620 000 точек, оптическим видоискателем со 100% покрытием кадра, механической очисткой сенсора камеры от пыли и корпусом из магниевого сплава с защитой от влаги и пыли.