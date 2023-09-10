Камера Polaroid I-2 получила LiDAR-автофокус

Компания Polaroid объявила о выпуске камеры моментальной печати Polaroid I-2, которая оценена в 600 долларов. Новинка характеризуется системой автофокусировки посредством шагового двигателя и сенсора LiDAR, модулем Bluetooth, 3-х линзовым 98-мм (38 мм в полнокадровом эквиваленте) объективом с непрерывной автофокусировкой, диафрагмой F/8 и минимальной дистанцией для фокусировки 40 см, OLED-экраном, корпусом из поликарбоната и акрила, вспышкой, люксометром, видоискателем, автоматическим режимом, режимами приоритета диафрагмы или выдержки, полностью ручным режимом, автоспуском, мультиэкспозицией, поддержкой пленки Polaroid i-Type, 600 и SX-70, разъемом USB-C, поддержкой ОС iOS или Android, резьбой для штатива, 1/4-20 и резьбой для светофильтра 49 мм. Цена камеры составляет 600 долларов.