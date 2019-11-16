Камера Ricoh Theta SC2 с углом обзора 360 градусов

2019-11-16, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Ricoh Theta SC2; [92]
Некоторые рендеры и спецификации будущей 360-градусной камеры Ricoh Theta SC2 появились в сети. Помимо приятной цветовой гаммы, включающей бежевый, синий, розовый и белый, камера Ricoh Theta SC2 с 360-градусным обзором также оснащена 2x 12 Мп сенсорами, встроенной памятью 14 ГБ, также может записывать видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду. Фотографии могут быть сняты с разрешением до 5376x2688, а для записи видео в течение трех минут достаточно энергии и места для хранения. Есть даже встроенный аудиоканал. О цене и дате выпуска Ricoh Theta SC2 пока не сообщалось.


Комментарии и отзывы Ricoh Theta SC2
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