Камера Sony A1 II будет стоить 7500 долларов

Сетевые источники сообщают, что на грядущей презентации компании Sony, запланированной на 19 ноября, будет представлена флагманская камера Sony A1 II. Новинке приписывают наличие 50-Мп полнокадровой CMOS-матрицы Exmor RS BSI, как в модели Sony A1, корпуса, как в Sony A9 III, нового чипа ИИ, более высокой скорости серийной съемки и более скоростной автофокусировки, слота для карт памяти CFexpress Type A со стандартом 4.0 и поддержки C2PA для аутентификации контента. Камера появится в продаже в начале следующего года по невероятной цене в 7500 долларов. Также японский производитель выпустит объектив Sony 28-70mm F/2 G-Master, за который попросят немалые 3000 долларов.