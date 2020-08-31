Камера Sony A5 выйдет под названием Sony A7c

Сетевые источники сообщили о том, что компактная полнокадровая беззеркалка Sony A5 выйдет на рынок под названием Sony A7c. При этом вместе с камерой японский производитель представит новую линейку объективов V для байонета E-mount. Камера будет позиционироваться как решение для видеоблогеров и путешественников.

Устройству прочат выдвижной видоискатель, матрицу и характеристики, как у Sony A7III, поворотный экран как в Sony A7sIII, компактный корпус как у Sony A6600, аккумулятор NP-FZ100, симметричный порт USB Type-C, один слот для карты памяти, микрофонный вход и разъем для наушников, Wi-Fi (11a/b/g/n/ac) и Bluetooth и, внимание, ценник в 2000 долларов. Презентация ожидается в середине сентября.
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