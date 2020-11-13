Камера Sony A7 IV будет стоить 2500 долларов?

Сетевые источники раскрыли некоторые подробности о полнокадровой беззеркальной камере Sony Alpha A7 IV, которая еще не была представлена официально. Итак, камере прочат новый датчик изображения разрешением 30-32 Мп (сенсор на 24 Мп наконец-то останется в прошлом), возможность записывать видео в разрешении 4К с частотой 60 к/с, более простой видоискатель разрешением 3,69 Мп вместо 5,78 Мп у предшественника, более простой ЖК-дисплей и обновленное меню. Выход камеры ожидается во втором или третьем квартале следующего года, а её ориентировочная цена составляет 2500 долларов. Напомним, что Sony A7 третьего поколения дебютировала в 2018 году по цене в 2000 долларов.

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