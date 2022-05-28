Камера Sony A7R V получит 61-Мп сенсор

Профильное издание Photo Rumors поделилось подробностями о характеристиках полнокадровой беззеркальной камеры Sony a7R V, выход которой ожидается в этом году. Итак, камера получит улучшенный 61-Мп сенсор со возросшей вдвое скоростью считывания, чем у a7R IV, чип Sony BIONZ XR, поддержку съемки со скоростью до 10 к/c в несжатом Raw, видоискатель с разрешением 9,44 млн точек, экран с с разрешением 2,36 млн точек, систему автофокусировки с 759 точками обнаружения фазы, 10-битный режим захвата HEIF, запись в 8K/30p с считыванием всех пикселей и 4K/60p, 10-битную запись 4:2:2, новую систему охлаждения, новый разъем USB-C (SuperSpeed USB 10 Гбит/с) и два слота для карт CFexpress Type A.