Камера Sony A7SIII получила обновление прошивки 2.01

Компания Sony выпустила обновление для полнокадровой беззеркальной камеры A7SIII, которая вышла в России в конце прошлого года. Прошивка версии 2.01 повышает стабильной работы приложений Imaging Edge Desktop или Imaging Edge Mobile, исправляет ошибку с применением отключенного профиля и устраняет проблему с ошибкой при съемке на большой выдержке.

Оцененная в 350 тысяч рублей Sony A7SIII характеризуется 12,2 Мп датчиком изображения Exmor R с обратной засветкой, процессором Bionz XR, диапазоном светочувствительности ISO 80-102400 (расширяется до ISO 40-409600), пятиосевой системой стабилизации, гибридной системой автофокуса с 759 точками, покрывающими 92% кадра, записью видео в 4К до 120 к/с при 10-разрядном представлении и субдискретизации 4:2:2 с кодированием в H.264 или H.265, поддержкой профилей S-Log2/3 и HLG, динамическим диапазоном 15 EV, выводом 4K 60p 16 бит в формате RAW на внешний рекордер, новой системой охлаждения, OLED-видоискателем разрешением 9,44 млн точек и подвижным 3-дюймовым дисплеем.
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