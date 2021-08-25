Камера Sony A9 III получит только электронный затвор

В сети появились новые подробности о топовой репортажной беззеркалке Sony A9 III, выход которой ожидается в следующем году. Итак, камеру оснастят высокоинтегрированным многослойным 20.22-Мп CMOS-сенсором Exmor RS, обновленным чипом BIONZ XR, динамическим диапазоном более 15 ступеней, полностью бесшумным электронным затвором, синхронизацией со вспышками до 1/500 секунды, скоростью серийной съемки до 60 к/с, пересчетом экспозиции и отработкой автофокусировки до 120 раз в секунду, стабилизацией с эффективностью до 6.5 ступеней экспозиции, интерфейсом USB со скоростью 10 Гбит/сек, гигабитным Ethernet-портом, 0,64-дюймовым OLED EVF-видоискателем с кадровой частотой 240 Гц и разрешением 5.67 млн точек, возможностью записывать видео в 4K с 60к/с 4:2:2 10-bit без кропа и поддержкой записи видео S-Cinetone.