Камера Sony FX3 Cinema Line оценена в 380 тысяч рублей

Компания Sony поделилась подробностями о российском релизе компактной полнокадровой кинокамеры Sony FX3, которая продается в Европе по цене в 4700 евро. Итак, новинка доступна для предзаказа по цене в 380 тысяч рублей. Оформившие предзаказ до 16 мая получат в подарок кардридер MRW-G2 или карту памяти Tough CFexpress Type A 80 ГБ.

Напомним, что камера характеризуется записью видео в разрешении 4K с частотой до 120 к/с, 10,2 Мп датчиком изображения с обратной засветкой Exmor R и процессор изображений Bionz XR, диапазоном светочувствительности ISO 80-102 400, динамическим диапазоном в 15 ступеней, профилем S-Cinetone, гибридной системой автофокуса с 627 точками, пятиосевой системой стабилизации, активной системой охлаждения, внутренней записью в XAVC S и XAVC SI в разрешениях 4K (QFHD) и FHD, XAVC HS (MPEG-H HEVC/.265, только 4K), записью в 4K при 60 fps в 10-битном формате 4:2:2 или 16-битном RAW на внешнее устройство через HDMI Type-A, размерами 77,8:129,7:84,5 мм, массой с аккумулятором 715 г и двумя слотами CFexpress Type A.

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