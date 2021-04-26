Камера Sony FX6 Cinema Line вышла в России

Компания Sony дала старт российским продажам камеры FX6 (ILME-FX6T) Cinema Line. Новинка оценена в 600 тысяч рублей. Камера характеризуется полнокадровой матрицей Exmor R CMOS разрешением 10,2 Мп с тыловой подсветкой, динамическим диапазоном в 15 ступеней, светочувствительностью ISO от 800 до 409 600, поддержкой формата XAVC All Intra 4:2:2 10 бит в DCI 4K (4096:2160 и до 60 кадров/с), процессором BIONZ XR, поддержкой S-Cinetone, профилей гамма-кодирования S-Log3 и S-Gamut3 и S-Gamut3.Cine, 627 датчиками фокальной фазовой автофокусировки, а также встроенным электронным ND-фильтром с переменной плотностью от 1/4 до 1/128.

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