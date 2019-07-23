Камера Sony a7S III сможет снимать видео 4K с кадровой частотой 60 к/с

Несколько дней назад была представлена фотокамера Sony a7R IV, и после анонса многие задались вопросом, когда выйдет Sony a7S III? Сегодня представитель Sony заявил, что анонс a7S III должен состояться в этом году. Также представитель добавил, что в a7R IV нельзя записывать видео с 10-битным представлением и цветовой дискретизацией 4:2:2, однако на внешний рекордер можно вывести сигнал 4:2:2. Что до Sony a7S III, то она сможет писать видео с 10-битным представлением и цветовой дискретизацией 4:2:2 на сменный носитель, а также записывать видео в разрешении 4K с кадровой частотой 60 к/с. Sony a7R IV, как известно, в этом разрешении поддерживает лишь 30 к/с.