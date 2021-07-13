Камера Yongnuo YN455 построена на базе Android

Компания Yongnuo пополнила ассортимент гибридных фотоаппаратов моделью Yongnuo YN455, которая получила ОС Android 10 и крепление M4/3. Новинка характеризуется комплектным объективом Yongnuo 25mm F/1.7 или Yongnuo 42.5mm F/1.7, 20-Мп датчиком изображения, 5-дюймовым наклонным сенсорным дисплеем, 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon с тактовой частотой 2.2 ГГц, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти MicroSD до 256 ГБ, слотом для карт NanoSIM, селфи-камерой разрешением 8 Мп, функцией записи видео в разрешении 4K при 30 к/с, 3,5-мм разъемами для наушников и микрофона, поддержкой Wi-Fi 2.4/5 ГГц, Bluetooth 5.0 и GPS, двумя интерфейсами USB Type-C, съемной батареей на 4400 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, размерами 162:85:56 мм и массой 670 г. Цена только камеры составляет около 600 долларов, c объективом 25mm F1.7 – 690 долларов, а с линзой 42.5mm F1.7 – 720 долларов.

Комментарии и отзывы Yongnuo YN455
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