Камера Zeiss ZX1 появилась в глобальной продаже

Сразу несколько источников сообщили о том, что уже сегодня, 29 октября, компания Zeiss выпустит в глобальную продажу компактную полнокадровую камеру ZX1, которая была представлена в далеком 2018 году. Цена камеры составит 6000 долларов.

Напомним, что новинка характеризуется полнокадровым 37,4 Мп датчиком CMOS, встроенным объективом Zeiss Distagon T 35mm F/2, встроенной поддержкой Adobe Photoshop Lightroom CC, SSD-накопителем вместимостью 512 ГБ, конструкцией лепесткового центрального затвора для синхронизации вспышки при всех выдержках, системой автоматической фокусировки с 255-точками, возможностью записи видео в разрешении UHD 4K при 30 кадрах в секунду, встроенным стереомикрофоном, электронным видоискатель, покрывающим 100% кадра, 4,34-дюймовым сенсорным ЖК-экраном, диапазоном чувствительности ISO 80-51200, серийно съемкой со скоростью 3 кадра в секунду, разъемом USB Type-C и аккумулятором на 3190 мАч.

Комментарии и отзывы Zeiss ZX1
Обзоры:
Лучший любительский фотоаппарат. Canon EOS 250D KitЛучший любительский фотоаппарат. Canon EOS 250D Kit
Обзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфоновОбзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфонов
Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)
Новости:
Опубликовано видео распаковки дрона DJI Mini 2

В сети появилось первое видео распаковки дрона DJI Mini 2, который еще не был представлен официально. Ран...
Беззеркальная камера Zeiss ZX1 на операционной системе Android

Zeiss ZX1 это высококачественная камера, работающая под управлением операционной системы Android. ...
Объектив Fujinon XF 10-24mmF4 R OIS WR оценен в $1000

Компания Fujifilm X представила объектив Fujinon XF 10-24mmF4 R OIS WR для беззеркальных камер формата AP...
Обзор Philips 346P1CRH. 34-дюймовый монитор с USB Type-C и вебкамеройОбзор Philips 346P1CRH. 34-дюймовый монитор с USB Type-C и вебкамерой
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Лучший кулер для процессора до 3500. PCcooler GI-X6RЛучший кулер для процессора до 3500. PCcooler GI-X6R
Обзор Candy FCP815X E0/E. Духовой шкаф c Wi-Fi и базой рецептовОбзор Candy FCP815X E0/E. Духовой шкаф c Wi-Fi и базой рецептов
Обзор Thermaltake Isurus Pro V2 (GHT-IST-ANIBBK-34). Внутриканальные игровые наушникиОбзор Thermaltake Isurus Pro V2 (GHT-IST-ANIBBK-34). Внутриканальные игровые наушники
Видеоролик игры Diablo II AI Remastered ...
Видеоролик игры Diablo II AI Remastered До сих пор нет никакой официальной информации ремастера игры Diablo II, но в сети опубликовали довольно х...
TerraMaster выпустила RAID-хранилище D8 ...
TerraMaster выпустила RAID-хранилище D8 TerraMaster D8 Thunderbolt 3 это RAID-хранилище с восемью отсеками для накопителей. Устройство предлагает...
Лучший чехол для PocketBook 640...
Лучший чехол для PocketBook 640В последнее время электронные книги стали пользоваться повышенным спросом среди пользователей, которые лю...
Семейство процессоров Intel Tiger Lake б...
Семейство процессоров Intel Tiger Lake бВсе больше и больше сведений попадает к нам о новой архитектуре процессоров Intel Tiger Lake. Компания ис...
ZOTAC представила дизайн будущих карт ZO...
ZOTAC представила дизайн будущих карт ZOZOTAC представила первый рендер графических карт серии GeForce RTX 3090 и RTX 3080. ...
Fortnite получает поддержку DLSS и Ray T...
Fortnite получает поддержку DLSS и Ray TПосле анонса новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX, мы узнали, что некоторые игры получат поддержку новой те...
В NBA 2K21 добавлена внутриигровая рекла...
В NBA 2K21 добавлена внутриигровая реклаПользователи баскетбольного симулятора NBA 2K21 начали критиковать добавление внутриигровой рекламы. Рекл...
Razer выпустила два игровых корпуса сери...
Razer выпустила два игровых корпуса сериИгровые корпуса Razer Tomahawk ATX и Mini-ITX были представлены на мероприятии RazerCon 2020. Корпуса вып...
Складной смартфон Motorola Razr 5G показ...
Складной смартфон Motorola Razr 5G показАвторитетный инсайдер Эван Бласс (@evleaks) поделился качественными изображениями смартфона Motorola razr...
Объем видеопамяти у NVIDIA GeForce RTX 3...
Объем видеопамяти у NVIDIA GeForce RTX 3Компания NVIDIA планирует выпустить видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti после выхода RTX 3070. ...
Монитор Acer Predator X34S был замечен н...
Монитор Acer Predator X34S был замечен нСверхширокий монитор Acer Predator X34S был представлен на торговой площадке Taobao. Судя по характеристи...
Обзор Seagate BarraCuda Fast SSD 1 Tb (S...
Обзор Seagate BarraCuda Fast SSD 1 Tb (SВсе большее число людей при выборе внешнего накопителя делают свой выбор в пользу твердотельников, и это ...
Обзор HARPER HB-522. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0Обзор HARPER HB-522. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
Обзор Satechi ST-HK10AW-EU. Умная розетка с интеграцией в HomeKitОбзор Satechi ST-HK10AW-EU. Умная розетка с интеграцией в HomeKit
Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеровОбзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеров
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor