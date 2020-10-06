Камера Zeiss ZX1 стала доступна для предзаказа за $6000

Компания Zeiss начала принимать предварительные заказы на компактную полнокадровую камеру ZX1, которая была представлена в далеком 2018 году. Аппарат предлагают купить за 6000 долларов. Новинка характеризуется полнокадровым 37,4 Мп датчиком CMOS, встроенным объективом Zeiss Distagon T 35mm F/2, встроенной поддержкой Adobe Photoshop Lightroom CC, SSD-накопителем вместимостью 512 ГБ, конструкцией лепесткового центрального затвора для синхронизации вспышки при всех выдержках, системой автоматической фокусировки с 255-точками, возможностью записи видео в разрешении UHD 4K при 30 кадрах в секунду, встроенным стереомикрофоном, электронным видоискатель, покрывающим 100% кадра, 4,34-дюймовым сенсорным ЖК-экраном, диапазоном чувствительности ISO 80-51200, серийно съемкой со скоростью 3 кадра в секунду, разъемом USB Type-C и аккумулятором на 3190 мАч.

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