Камера безопасности Deep Sentinel Smart Home

Компания Deep Sentinel выпустила умную камеру наружного наблюдения.

С помощью системы видеонаблюдения Deep Sentinel Smart Home вы всегда будете внимательно следить за своим домом. Эта система работает как круглосуточный активный охранник, гарантируя, что вы всегда будете знать, когда кто-то входит в вашу собственность. Кроме того, он использует несколько уровней сдерживания, в том числе двухсторонние динамики , громкую сирену и стробирующие огни для предотвращения краж и краж. Deep Sentinel также использует интеллектуальные HD-камеры для настройки виртуальных параметров в вашем доме. В сочетании с ИИ, он может отличить неопасные объекты, такие как автомобили или собаки, от потенциального злоумышленника. Стоимость камеры составляет 400 долларов.