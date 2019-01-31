Камера с искусственным интеллектом OBSBOT Tail

Компания Tail выпустила камеру с искусственным интеллектом OBSBOT Tail.

С OBSBOT Tail вы можете записывать, отслеживать и фиксировать движения в более сложных условиях. Обеспечивая видео до 4K с 60 fps, камера с искусственным интеллектом позволяет каждому быть одновременно оператором, режиссером и актером. Используя чип HiSilicon Hi3559A, Tail обеспечивает невероятную вычислительную мощность в 5 TFLOPS.

Кроме того, он поддерживает технологию обработки изображений премиум-класса, такие как 3DLUT / 3DNR и HDR10, для впечатляющей производительности при создании изображений. Используя передовые алгоритмы, OBSBOT Tail самостоятельно отслеживает, записывает и фиксирует движение в 4K. Стоимость данного устройства составляет 489 долларов.