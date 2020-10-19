Камере Canon EOS R1 прочат глобальный затвор

Сетевые источники поделились обновленной информацией о полнокадровой камере Canon EOS R1, которая, как утверждается, станет не просто беззеркальной версией топовой зеркалки EOS-1D X Mark III, но и превзойдет её по нескольким параметрам. Итак, камере прочат совершенной новый датчик изображения с глобальным затвором (Global Shutter), обновленную систему автофокусировки, которая окажется лучше, чем в EOS R5, а также самую высокую для камер Canon скорость серийной съемки. Официальная презентация аппарата ожидается во второй половине следующего года. Напомним, что этим летом Canon уже наделала шума с Canon EOS R5, которая может записывать видео в разрешении 8К. Её цена в России составляет 350 тысяч рублей.